Муж Елены Буяновой скончался после продолжительной болезни

Экс-конькобежец Сергей Буянов ушёл из жизни после продолжительной болезни, сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Да. К сожалению, это так», – приводит слова Гуляева «РИА Новости Спорт».

Сергей Буянов был супругом заслуженного тренера России по фигурному катанию Елены Буяновой (Водорезовой). Они состояли в браке с 1984 года. В начале 80-х Сергей познакомился с Водорезовой. К тому моменту 18-летняя фигуристка уже успела стать звездой чемпионатов СССР, Европы и мира.

Спортсменка была вынуждена завершить профессиональную карьеру из-за неизлечимой болезни. Елена встала по другую сторону бортика и начала тренировать молодых ребят. Её труды окупились сполна, когда из-под её рук вышла первая олимпийская чемпионка в женском катании из России – Аделина Сотникова.