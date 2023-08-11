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Муж Елены Буяновой скончался после продолжительной болезни

Муж Елены Буяновой скончался после продолжительной болезни
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Экс-конькобежец Сергей Буянов ушёл из жизни после продолжительной болезни, сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Да. К сожалению, это так», – приводит слова Гуляева «РИА Новости Спорт».

Сергей Буянов был супругом заслуженного тренера России по фигурному катанию Елены Буяновой (Водорезовой). Они состояли в браке с 1984 года. В начале 80-х Сергей познакомился с Водорезовой. К тому моменту 18-летняя фигуристка уже успела стать звездой чемпионатов СССР, Европы и мира.

Спортсменка была вынуждена завершить профессиональную карьеру из-за неизлечимой болезни. Елена встала по другую сторону бортика и начала тренировать молодых ребят. Её труды окупились сполна, когда из-под её рук вышла первая олимпийская чемпионка в женском катании из России – Аделина Сотникова.

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