Диана Дэвис показала редкое фото с отцом, добавив эмодзи «заживающее сердце»

Серебряный призёр чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис, выступающая за сборную Грузии в паре с Глебом Смолкиным, опубликовала в социальных сетях редкое фото с отцом.
«Папа», — подписала Дэвис фото, добавив эмодзи «заживающее сердце».
Фото: из личного архива Дианы Дэвис
Напомним, Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Диана и Глеб тренируются в США. По неподтверждённой информации, отношения фигуристов закреплены браком.
Отметим, что в документах у дочери Тутберидзе указано отчество Сергеевна, Диана родилась в Лас-Вегасе.
Ранее Диана и Глеб дебютировали за сборную Грузии. Они выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).
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