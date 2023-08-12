Камила Валиева выпустила обращение к тренерскому штабу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева опубликовала пост в честь Дня физкультурника.

«Моих тренеров Этери Георгиевну Тутберидзе, Сергея Викторовича Дудакова и Даниила Марковича Глейхенгауза не надо представлять, их знает весь мир. Сегодня, в День физкультурника, хочу выразить им огромную благодарность за то, что тренируют меня, учат, развивают, заботятся, ругают, заставляют, терпят. Спасибо вам! Очень многое в моей жизни произошло именно благодаря вам.

На самом деле я считаю, что все тренеры влияют не только на спортивные навыки, но и на становление личности своих учеников. Постановка целей, смелость, упорство, терпение, стремление к победе, несмотря ни на что.

Хочется также поблагодарить всех тренеров, учителей физкультуры, которые с ранних лет прививают детям любовь к здоровому образу жизни, к дисциплине, что помогает становлению личности каждого человека», — написала Валиева в своих социальных сетях.