Алёна Косторная и Георгий Куница поженились

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, вместе выступающие в паре, поженились. Видео со свадьбы было опубликовано в социальной сети Косторной.

О помолвке спортсменов стало известно в мае. В прошлом Косторная и Куница вместе катались в группе Этери Тутберидзе, а выступать в паре решили после деятельности на ледовых шоу. На данный момент пару тренирует Сергей Росляков. 19-летняя Алёна является чемпионкой Европы — 2020 в одиночном катании.

Новый сезон станет для Косторной и Куницы первым полноценным в парном катании. Ранее фигуристка рассказывала, что в межсезонье спортсмены готовят полный набор произвольной и короткой программ, а перед началом соревновательного сезона в сентябре пара примет участие в трёх ледовых шоу «Русские сезоны» в августе.