Алёна Косторная и Георгий Куница поженились

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, вместе выступающие в паре, поженились. Видео со свадьбы было опубликовано в социальной сети Косторной.
О помолвке спортсменов стало известно в мае. В прошлом Косторная и Куница вместе катались в группе Этери Тутберидзе, а выступать в паре решили после деятельности на ледовых шоу. На данный момент пару тренирует Сергей Росляков. 19-летняя Алёна является чемпионкой Европы — 2020 в одиночном катании.
Новый сезон станет для Косторной и Куницы первым полноценным в парном катании. Ранее фигуристка рассказывала, что в межсезонье спортсмены готовят полный набор произвольной и короткой программ, а перед началом соревновательного сезона в сентябре пара примет участие в трёх ледовых шоу «Русские сезоны» в августе.
- 12 августа 2023
-
18:59
-
18:30
-
18:08
-
17:38
-
17:27
-
16:23
-
12:41
-
10:19
- 11 августа 2023
-
23:37
-
23:24
-
18:30
-
18:10
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:05
-
13:44
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:02
-
11:15
- 10 августа 2023
-
20:39
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
11:00
- 9 августа 2023
-
17:54
-
16:19
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50