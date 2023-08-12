Анна Щербакова выложила фотографию со свадьбы Косторной и Куницы

Олимпийская чемпионка 2020 года, 19-летняя российская фигуристка Анна Щербакова в социальной сети поделилась фотографией со свадьбы выступающих в парном катании Алёны Косторной и Георгия Куницы.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Также на свадьбе присутствует 17-летняя фигуристка Дарья Усачёва, в 2020 году ставшая серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.

Напомним, ранее Щербакова вернулась к тренировкам после перенесённого мононуклеоза, а прошедший сезон фигуристка пропустила, так как восстанавливалась после операции на колене. Для 19-летней Косторной и 20-летнего Куницы новый сезон станет первым полноценным в качестве парных фигуристов, спортсмены тренируются под руководством Сергея Рослякова. Алёна является чемпионкой Европы — 2020 в одиночном катании.