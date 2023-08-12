Медведева поделилась впечатлениями от подготовки к шоу в Сочи и от работы со Скопцовой

Двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о подготовке к выступлению на ледовом шоу в Сочи и поделилась мнением о работе с хореографом Анастасией Скопцовой, с которой фигуристка ставила новый номер.
«Как идёт подготовка к шоу в Сочи? Здорово! Нервный смешок. Ещё неделя, в эту неделю я собираюсь ударно поработать. До этого мы записывали наш новый проект. У нас съёмки были сутками. Не с теми, которые крякают, а 24/7, тяжело. Программа новая поставлена, костюм почти готов. Образ никто не угадал в итоге у меня в «Телеграме».
Как родилась идея поработать с Анастасией Скопцовой? Она очень подвижная, у неё классная фантазия. Думаю, что нужно давать шанс проявить себя молодым хореографам. Я изначально знала, что из этого что-то хорошее получится. У меня идея, музыка и набросок костюма уже были. Я рассказала ей, что конкретно я хочу», — приводит слова Медведевой Sport24.
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