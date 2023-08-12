Авербух рассказал, кому ставил соревновательные программы в межсезонье

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух после мастер-класса в рамках Дня физкультурника рассказал, кому из фигуристов ставил соревновательные программы в это межсезонье.
«Сейчас будем ставить с Лизой Туктамышевой короткую программу, послезавтра улетаю. Готовы произвольная для Матвея Ветлугина, короткая для Коли Колесникова и обе программы Натальи Хабибуллиной/Ильи Княжука», — приводит слова Авербуха Sport24.
Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года в одиночном катании, в 2021 году спортсменка стала серебряным призёром чемпионата мира. 14-летний Николай Колесников в 2023 году выиграл первенство России среди юношей старшего возраста. На чемпионате России — 2023 пара Наталья Хабибуллина/Илья Княжук стала шестой.
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