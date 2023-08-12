Авербух: нужно понимать, что Степановой и Букину просто так вешать медали никто не будет

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух поделился ожиданиями от выступлений пары Александра Степанова/Иван Букин после их возвращения на лёд.

«Хорошие ребята, очень их люблю. Они поменяли тренеров, работают с Сашей Жулиным. Можно пожелать только удачи, сложно делать какие-то прогнозы. Мы должны понимать, что просто так вешать им медали никто не будет. Даже несмотря на то что это выдающаяся пара, на равных сражавшаяся с Викой Синициной/Никитой Кацалаповым. Сейчас всё-таки прошло много времени. Думаю, что борьба точно будет», — приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, Степанова и Букин вернулись на лёд в мае 2023 года, выступив в шоу Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном». Перерыв длительностью почти год был связан с беременностью Александры.