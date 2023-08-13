Алина Загитова провела открытую тренировку в рамках Московского урбанистического форума

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова в московском парке «Зарядье» провела открытую тренировку в рамках Московского урбанистического форума, в ходе которой рассказала о проблемах с ногой.
Во время одного из упражнений фигуристка рассказала, что не может стоять на левой ноге. Левый голеностоп спортсменки в ходе тренировки был облачён в гибкий бандаж, сообщает «РИА Новости Спорт».
Напомним, в прошлое воскресенье российская фигуристка Камила Валиева также провела открытую тренировку в рамках данного форума.
С 1 августа по 10 сентября проходит Московский урбанистический форум – 2023 на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Мероприятие проводится в 12-й раз.
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