«Нас ждёт жёсткое противостояние Жулина и Крыловой». Вайцеховская — об ожиданиях на сезон

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась ожиданиями на предстоящий сезон в фигурном катании.

«Чем больше думаю о предстоящем начале фигурнокатательного сезона, тем отчётливее понимаю, как сильно в нём сместились приоритеты. Не стану утверждать, что эту точку зрения разделяют коллеги, но лично у меня в силу текущей ситуации интерес прежде всего направлен на относительно долгие проекты. То есть на танцы и пары.

В парах всё понятно: там вот-вот грянет очень конкретный виток сложности, прыжковой в том числе, а это всегда захватывает. Плюс, когда в одном пространстве одновременно появляется большое количество дуэтов, претендующих на топ-уровень, тренеры и хореографы начинают всерьёз озадачиваться такой вещью, как интересные программы. Реально интересные, а не тупо поставленные под элементы с учётом привычек и удобства спортсменов.

Интересно увидеть Наташу Хабибуллину и Илью Княжука с постановками Ильи Авербуха. Илья и сам сказал, что короткая программа пары станет событием, но, мне кажется, постановки должны быть очень удачными ещё и потому, что они были для Авербуха одними из первых в ряду программ, поставленных к этому сезону. То есть когда постановщик горел идеями и у него, что называется, руки чесались поскорее взяться за дело.

Хочу увидеть Настю Мишину/Сашу Галлямова и Сашу Бойкову/Диму Козловского с программами Анжелики Крыловой. Вообще люблю, когда спортивные пары занимаются с танцевальными тренерами. Помимо того, что такое сотрудничество сильно идёт на пользу, его сразу бывает видно.

Хочу увидеть Алёну Косторную просто потому, что хочу. Как и Дениса Ходыкина в новом облике и с новой партнёршей.

Ну и останется посмотреть, кто из остальных сумеет удивить и перетащить вектор внимания на себя.

Собственно, эта фраза абсолютно применима и к танцам, где нас, подозреваю, ждёт очень жёсткое противостояние Александра Жулина и Анжелики Крыловой.

Я бы поставила на Крылову, кстати. Чуть позже объясню, почему именно», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.