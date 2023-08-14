Миронова/Устенко: то, что мы теперь в сборной, конечно, добавляет ответственности

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, как их попадание в основной состав сборной России на сезон-2023/2024 влияет на настрой спортсменов.
«Это очень круто, это вдохновляет и мотивирует. Правда. Очень хочется показать свои новые программы…», — сказала Миронова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой. «Но мы ждём контрольных прокатов...», — добавил Устенко.
«Думаю, что наши программы должны понравиться публике (улыбается)», — дополнила Миронова. Её партнёр по танцам подытожил: «То, что мы теперь в сборной, конечно, добавляет ответственности. Мы осознаём этот груз и более грамотно подходим к тренировочному процессу».
Напомним, в прошлом сезоне спортсмены стали победителями финала Кубка России, а также заняли пятое место на чемпионате России.
- 14 августа 2023
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 13 августа 2023
-
18:46
-
18:05
-
11:54
- 12 августа 2023
-
21:37
-
20:09
-
18:59
-
18:30
-
18:08
-
17:38
-
17:27
-
16:23
-
12:41
-
10:19
- 11 августа 2023
-
23:37
-
23:24
-
18:30
-
18:10
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:05
-
13:44
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:02
-
11:15
- 10 августа 2023
-
20:39
-
12:15
-
11:50
-
11:25