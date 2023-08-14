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Миронова/Устенко: то, что мы теперь в сборной, конечно, добавляет ответственности

Миронова/Устенко: то, что мы теперь в сборной, конечно, добавляет ответственности
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Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, как их попадание в основной состав сборной России на сезон-2023/2024 влияет на настрой спортсменов.

«Это очень круто, это вдохновляет и мотивирует. Правда. Очень хочется показать свои новые программы…», — сказала Миронова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой. «Но мы ждём контрольных прокатов...», — добавил Устенко.

«Думаю, что наши программы должны понравиться публике (улыбается)», — дополнила Миронова. Её партнёр по танцам подытожил: «То, что мы теперь в сборной, конечно, добавляет ответственности. Мы осознаём этот груз и более грамотно подходим к тренировочному процессу».

Напомним, в прошлом сезоне спортсмены стали победителями финала Кубка России, а также заняли пятое место на чемпионате России.

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