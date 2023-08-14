Фигуристы Миронова и Устенко рассказали о сложностях с регламентом музыки для ритм-танца

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, с какими трудностями столкнулись при выборе музыки для ритм-танца.
«Нужно, чтобы в совокупности всё хорошо звучало, и чтобы смотрелось на льду», — сказала Миронова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
«И есть ещё нюанс – вроде бы есть классная музыка, но по требованиям она должна быть написана не ранее 1980 года, даже если это 1979 год, она уже не подходит», — дополнил Устенко. «Старались подбирать чётко по регламенту. Есть композиции, которые написаны в 1979 году, а выпущены через год, и тут было непонятно», — подытожила Миронова.
Напомним, Миронова/Устенко в прошлом сезоне стали победителями финала Кубка России. Тренируются фигуристы в группе Елены Соколовой в Санкт-Петербурге.
- 14 августа 2023
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 13 августа 2023
-
18:46
-
18:05
-
11:54
- 12 августа 2023
-
21:37
-
20:09
-
18:59
-
18:30
-
18:08
-
17:38
-
17:27
-
16:23
-
12:41
-
10:19
- 11 августа 2023
-
23:37
-
23:24
-
18:30
-
18:10
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:05
-
13:44
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:02
-
11:15