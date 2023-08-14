Фигуристы Миронова и Устенко рассказали о сложностях с регламентом музыки для ритм-танца

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, с какими трудностями столкнулись при выборе музыки для ритм-танца.

«Нужно, чтобы в совокупности всё хорошо звучало, и чтобы смотрелось на льду», — сказала Миронова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

«И есть ещё нюанс – вроде бы есть классная музыка, но по требованиям она должна быть написана не ранее 1980 года, даже если это 1979 год, она уже не подходит», — дополнил Устенко. «Старались подбирать чётко по регламенту. Есть композиции, которые написаны в 1979 году, а выпущены через год, и тут было непонятно», — подытожила Миронова.

Напомним, Миронова/Устенко в прошлом сезоне стали победителями финала Кубка России. Тренируются фигуристы в группе Елены Соколовой в Санкт-Петербурге.