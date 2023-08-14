Соколовская: Трусова искала себя, был бы Кондратюк у Мишина, она пошла бы к нему

Тренер Светлана Соколовская, под руководством которой работают фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк, поделилась мнением о переходе Александры из группы Этери Тутберидзе.

«Я понимала, что она уйдёт. Так сложилось, что произошла такая дружба с Марком [Кондратюком]. Все думают: «Не к ней же она пришла, а к Марку». К Марку. Это нормально. Она искала себя. Был бы Марк у Алексея Николаевича [Мишина], она бы пошла к нему. Так у них сложилось. Что, она мечтала у Соколовской кататься? Ну, это смешно, правильно?

Если б Марка не было бы в её жизни, она бы сделала этот шаг. Не зря она уходила к Жене [Плющенко], потом обратно. Что-то она ищет», — сказала Соколовская в серии документального сериала «Один на один».

Напомним, Трусова является серебряным призёром Олимпиады 2022 года в Пекине. В 2022 году фигуристка стала чемпионкой России, а чемпионат страны 2023 года пропустила из-за болезни. В группу Светланы Соколовской Александра перешла в октябре 2022 года.