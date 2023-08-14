Вайцеховская – о Крыловой: Анжелика — тренер голодный, для успеха у неё есть всё

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о работе российского тренера по фигурному катанию – Анжелике Крыловой.

«Чем лично мне интересна Анжелика Крылова? Прежде всего тем, что, в отличие от всех её известных коллег по танцевальному цеху, она только начинает осваивать российский рынок. Для успеха у неё есть всё: две потенциально топовые взрослые пары, прекрасный тренерский коллектив и неограниченное количество льда.

Но легко не будет: после фееричного прошлогоднего дебюта Кагановской/Ангелопола нужно доказывать, что выдающаяся во всех отношениях программа и потрясающее её исполнение в финале Гран-при — это не разовое явление и что Василиса с Валерием способны быть ещё более интересными.

Отдельная тема — Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко. Почему Николай Морозов отдал дочь с её новым партнёром под крыло, простите за тавтологию, Крыловой, а не Алексею Горшкову и не Ирине Жук с Александром Свининым, вопрос здесь не первостепенный. Но важный. Потому что накладывает на тренера дополнительную ответственность, несмотря на то что не она скатывала эту пару и не она ставила программы. Поэтому применительно к этому дуэту интересно даже не то, какими фигуристы предстанут на сентябрьских прокатах, а какими станут в руках Крыловой ближе к концу сезона. И получится ли эта дуэль с Жулиным, которую я предвкушаю уже сейчас.

Почему я поставила бы в этом противостоянии на Анжелику? Наверное, потому, что в тренерской карьере Жулина было уже очень многое. Личное олимпийское золото Навки/Костомарова и командное — Бобровой/Соловьёва. Победа на чемпионате мира Синициной/Кацалапова и их же олимпийское серебро в Пекине. Мне порой даже кажется (прости, Саша!), что тренер слегка утонул в этой славе и былом успехе и не слишком рвётся вынырнуть. А Анжелика — тренер голодный. Ей, помимо Жулина, много с кем соперничать придётся.

Ну и женскую солидарность никто не отменял, конечно», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.