Хореограф Новичкина — об Авербухе: у него какое-то невероятное видение

Бывшая российская фигуристка, а ныне независимый тренер и хореограф Анна Новичкина рассказала, как на её становление повлияли Илья Авербух и Елена Масленникова.
«Даже сама атмосфера, когда ты находишься в кругу этих людей, влияет на тебя. Ты чувствуешь творческую личность на уровне подкожных ощущений. У Ильи Авербуха вообще невероятное какое-то видение. Ты в процессе работы что-то делаешь, не совсем понимаешь, что должно в итоге получиться, а он уже целиком видит картинку, как будто у него в голове есть отдельный монитор с окончательным результатом. И потом смотришь запись шоу, например, и удивляешься, как это выглядит со стороны.
Елена Масленникова тоже очень опытный специалист, который может очень грамотно донести информацию. Она мне очень сильно помогла в плане того, чтобы раскрыться в шоу, не бояться, не стесняться, кататься эмоционально, за что я ей очень благодарна», — сказала Новичкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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