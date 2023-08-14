Кондратюк на спор исполнил 10 трикселей подряд, выиграв у Плющенко $ 10 тыс.

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве, чемпион Европы и России в мужском одиночном катании Марк Кондратюк на шоу исполнил 10 тройных акселей подряд.
Оказалось, он сделал это на спор с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Именно на его шоу «Щелкунчик» Кондратюк исполнил вышеописанные триксели. Пауза между прыжками должна была составлять не больше 15 секунд.
«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком Кондратюком в рамках нашего финального шоу «Щелкунчик» в Пекине. На кону $ 10 тыс. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует», — пояснил в своих социальных сетях Плющенко.
Отметим, что Плющенко находится в Пекине с начала августа, он привёз туда два своих ледовых шоу – «Лебединое озеро» (4-6 августа) и «Щелкунчик» (11-13 августа). В них принимали участие звёзды российского фигурного катания, к примеру, Александра Трусова.
- 14 августа 2023
-
23:42
-
22:00
-
20:51
-
19:25
-
19:03
-
14:55
-
13:17
-
13:00
-
12:06
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 13 августа 2023
-
18:46
-
18:05
-
11:54
- 12 августа 2023
-
21:37
-
20:09
-
18:59
-
18:30
-
18:08
-
17:38
-
17:27
-
16:23
-
12:41
-
10:19
- 11 августа 2023
-
23:37
-
23:24
-
18:30
-
18:10
-
14:55