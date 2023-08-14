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Кондратюк на спор исполнил 10 трикселей подряд, выиграв у Плющенко $ 10 тыс.

Кондратюк на спор исполнил 10 трикселей подряд, выиграв у Плющенко $ 10 тыс.
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Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве, чемпион Европы и России в мужском одиночном катании Марк Кондратюк на шоу исполнил 10 тройных акселей подряд.

Оказалось, он сделал это на спор с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Именно на его шоу «Щелкунчик» Кондратюк исполнил вышеописанные триксели. Пауза между прыжками должна была составлять не больше 15 секунд.

«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком Кондратюком в рамках нашего финального шоу «Щелкунчик» в Пекине. На кону $ 10 тыс. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует», — пояснил в своих социальных сетях Плющенко.

Отметим, что Плющенко находится в Пекине с начала августа, он привёз туда два своих ледовых шоу – «Лебединое озеро» (4-6 августа) и «Щелкунчик» (11-13 августа). В них принимали участие звёзды российского фигурного катания, к примеру, Александра Трусова.

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