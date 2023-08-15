Анна Новичкина рассказала о плюсах и минусах работы независимым хореографом

Бывшая российская фигуристка, а ныне независимый тренер и хореограф Анна Новичкина высказалась о специфике своей работы.
«Конечно, есть свои плюсы и есть свои минусы. Из плюсов: ты независим, свободен, можешь работать в любой точке мира, у тебя нет никаких ограничений в этом плане. Но постоянные переезды и смены локаций тоже очень утомительны. Ещё из минусов: у тебя нет своих спортсменов, нет стабильных договорённостей. За короткий срок нужно сделать большой объём работы — и максимально продуктивно.
Конечно, когда у тебя есть своя группа спортсменов, с которой ты работаешь на регулярной основе, результаты зачастую получаются гораздо эффективнее. Иногда нужны какие-то корректировки и, конечно, необходимы взаимодействия с программой в течение сезона, а не только в момент постановки. Когда ты каждый день работаешь со спортсменом, этот процесс происходит ежедневно на регулярной основе. У тебя есть возможность по чуть-чуть корректировать некоторые моменты в течение рабочего процесса.
Процесс постановки — это одно дело, а соревнования с этой постановкой — другое. Когда работаешь независимо, не всегда есть такая возможность по разным причинам. Но у меня есть группа спортсменов, с которыми у нас построена работа так, что я систематически встречаюсь с ними в течение сезона для поддержания качества программы. Потому что так или иначе, когда после постановки программы фокус смещается на элементы, хореография уходит на второй план и со временем уже не выглядит должным образом. Поэтому мне как хореографу важно, если я поставила программу, чтобы была возможность эту программу как-то корректировать, подправлять какие-то вещи в течение сезона. Не так, что программу поставил и забыл, больше её не существует для меня», — сказала Новичкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
- 15 августа 2023
-
11:05
-
10:49
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:35
- 14 августа 2023
-
23:42
-
22:00
-
20:51
-
19:25
-
19:03
-
14:55
-
13:17
-
13:00
-
12:06
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 13 августа 2023
-
18:46
-
18:05
-
11:54
- 12 августа 2023
-
21:37
-
20:09
-
18:59
-
18:30
-
18:08
-
17:38
-
17:27