Анна Новичкина рассказала о плюсах и минусах работы независимым хореографом

Бывшая российская фигуристка, а ныне независимый тренер и хореограф Анна Новичкина высказалась о специфике своей работы.

«Конечно, есть свои плюсы и есть свои минусы. Из плюсов: ты независим, свободен, можешь работать в любой точке мира, у тебя нет никаких ограничений в этом плане. Но постоянные переезды и смены локаций тоже очень утомительны. Ещё из минусов: у тебя нет своих спортсменов, нет стабильных договорённостей. За короткий срок нужно сделать большой объём работы — и максимально продуктивно.

Конечно, когда у тебя есть своя группа спортсменов, с которой ты работаешь на регулярной основе, результаты зачастую получаются гораздо эффективнее. Иногда нужны какие-то корректировки и, конечно, необходимы взаимодействия с программой в течение сезона, а не только в момент постановки. Когда ты каждый день работаешь со спортсменом, этот процесс происходит ежедневно на регулярной основе. У тебя есть возможность по чуть-чуть корректировать некоторые моменты в течение рабочего процесса.

Процесс постановки — это одно дело, а соревнования с этой постановкой — другое. Когда работаешь независимо, не всегда есть такая возможность по разным причинам. Но у меня есть группа спортсменов, с которыми у нас построена работа так, что я систематически встречаюсь с ними в течение сезона для поддержания качества программы. Потому что так или иначе, когда после постановки программы фокус смещается на элементы, хореография уходит на второй план и со временем уже не выглядит должным образом. Поэтому мне как хореографу важно, если я поставила программу, чтобы была возможность эту программу как-то корректировать, подправлять какие-то вещи в течение сезона. Не так, что программу поставил и забыл, больше её не существует для меня», — сказала Новичкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.