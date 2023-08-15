Хореограф рассказала, что сейчас стало сложнее сотрудничать с иностранными фигуристами

Бывшая российская фигуристка, а ныне независимый тренер и хореограф Анна Новичкина высказалась о сотрудничестве с иностранными фигуристами.
«С какими странами мы сейчас сотрудничаем? В силу определённых обстоятельств, есть сложности с перемещением — это факт, и иностранных фигуристов стало меньше. На данный момент я много помогаю спортсменам в Турции, в Беларуси, из стран ближнего зарубежья… Но, честно говоря, для меня не важно, из какой страны тот или иной спортсмен. Главное, чтобы было желание учиться новому и прогрессировать. Сейчас я больше работаю с нашими спортсменами, благо, у нас в стране очень много действительно сильных талантливых фигуристов, поэтому работы хватает», — сказала Новичкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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