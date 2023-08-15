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Хореограф: лучше попробовать что-то новое и быть непохожим на других. Не 155-й Кармен

Хореограф: лучше попробовать что-то новое и быть непохожим на других. Не 155-й Кармен
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В фигурном катании встречается много заезженных тем: например, «Кармен», «Лебединое озеро». Бывшая российская фигуристка, а ныне независимый тренер и хореограф Анна Новичкина рассказала, почему хореографы любят брать одно и то же.

«Это определённая стабильность: ты знаешь, что эта музыка хорошо звучит на льду, её легко передать в плане образа, потому что люди услышат музыку и сразу поймут, о чём идет речь. В конце концов, это не какая-то музыка из соседнего подъезда, это очень красивая популярная музыка, которую люди любят. Конечно, эта зацикленность музыки присутствует, но я стараюсь этого избегать. Есть очень много разной красивой интересной музыки. Лучше попробовать что-то новое и быть непохожим на других. Не сто пятьдесят пятой Кармен, а кем-то уникальным», — сказала Новичкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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