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Хореограф рассказала, кто из фигуристов наиболее силен в хореографии

Хореограф рассказала, кто из фигуристов наиболее силен в хореографии
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Бывшая российская фигуристка, а ныне независимый тренер и хореограф Анна Новичкина рассказала о наиболее сильных фигуристах в хореографии.

«Одни из наиболее ярких программ сейчас получаются у Кевина Эймоза. Человек целенаправленно старается делать программу исключительной. У Джейсона Брауна тоже всегда интересные программы. Эти люди непосредственно уделяют огромное значение именно хореографии, и в эту хореографию пытаются вписать элементы, а не от обратного идут», — сказала Новичкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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