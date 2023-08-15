Независимый хореограф рассказала, программы каких фигуристов на неё повлияли

Бывшая российская фигуристка, а ныне независимый тренер и хореограф Анна Новичкина высказалась о программах, которые на неё повлияли.

«У Хавьера Фернандеса и Дайсуке Такахаси были очень интересные программы, которые на меня повлияли. Это спортсмены очень высокого

уровня, которые не боятся рисковать и показывать программу — там в принципе возьми любую, и она будет мегаклассная. У Хавьера мне очень нравилась испанская программа Malagueña.

Был еще очень классный спортсмен из Швеции, он достаточно давно катался — Кристофер Бенгтссон. Он катался по старой системе судейства, требования были другие, потом система поменялась — он и туда вписался. Но на тот момент казалось, что человек намного впереди времени идет. Относительно задумок в программе, хореографии, исполнения он выделялся довольно сильно среди остальных спортсменов. Если еще откатываться назад, Курт Браунинг — сто процентов. Он уникум, гений своего дела», — сказала Новичкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.