Независимый хореограф рассказала, программы каких фигуристов на неё повлияли

Бывшая российская фигуристка, а ныне независимый тренер и хореограф Анна Новичкина высказалась о программах, которые на неё повлияли.
«У Хавьера Фернандеса и Дайсуке Такахаси были очень интересные программы, которые на меня повлияли. Это спортсмены очень высокого
уровня, которые не боятся рисковать и показывать программу — там в принципе возьми любую, и она будет мегаклассная. У Хавьера мне очень нравилась испанская программа Malagueña.
Был еще очень классный спортсмен из Швеции, он достаточно давно катался — Кристофер Бенгтссон. Он катался по старой системе судейства, требования были другие, потом система поменялась — он и туда вписался. Но на тот момент казалось, что человек намного впереди времени идет. Относительно задумок в программе, хореографии, исполнения он выделялся довольно сильно среди остальных спортсменов. Если еще откатываться назад, Курт Браунинг — сто процентов. Он уникум, гений своего дела», — сказала Новичкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
- 15 августа 2023
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:35
- 14 августа 2023
-
23:42
-
22:00
-
20:51
-
19:25
-
19:03
-
14:55
-
13:17
-
13:00
-
12:06
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 13 августа 2023
-
18:46
-
18:05
-
11:54
- 12 августа 2023
-
21:37
-
20:09
-
18:59
-
18:30
-
18:08
-
17:38
-
17:27
-
16:23
-
12:41