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Независимый хореограф рассказала, программы каких фигуристов на неё повлияли

Независимый хореограф рассказала, программы каких фигуристов на неё повлияли
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Бывшая российская фигуристка, а ныне независимый тренер и хореограф Анна Новичкина высказалась о программах, которые на неё повлияли.

«У Хавьера Фернандеса и Дайсуке Такахаси были очень интересные программы, которые на меня повлияли. Это спортсмены очень высокого
уровня, которые не боятся рисковать и показывать программу — там в принципе возьми любую, и она будет мегаклассная. У Хавьера мне очень нравилась испанская программа Malagueña.

Был еще очень классный спортсмен из Швеции, он достаточно давно катался — Кристофер Бенгтссон. Он катался по старой системе судейства, требования были другие, потом система поменялась — он и туда вписался. Но на тот момент казалось, что человек намного впереди времени идет. Относительно задумок в программе, хореографии, исполнения он выделялся довольно сильно среди остальных спортсменов. Если еще откатываться назад, Курт Браунинг — сто процентов. Он уникум, гений своего дела», — сказала Новичкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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