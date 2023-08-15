Энберт: восстановление Костомарова — вдохновляющая история, жду Романа на льду

Российский фигурист Александр Энберт высказался о возвращении Романа Костомарова после операции.

«Это действительно очень вдохновляющая история. С одной стороны, очень тяжёлая для нас всех, потому что это наш близкий друг, часть нашей команды, часть семьи. С другой стороны, сейчас, когда главные трудности позади и мы наблюдаем за восстановлением Романа, — эта история из очень тяжёлой превращается в очень вдохновляющую.

Конечно, я лично очень жду Романа и на льду, и в любых других шоу и проектах. Роман прошёл такой сложный путь и сейчас восстанавливается и физически, и психологически — это действительно большой пример.

К тому же Роман — это суперквалифицированный специалист в фигурном катании, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, который во многих качествах может послужить и примером, и наставником. Так что жду возвращения Романа вообще во всех ипостасях", — приводит слова Энберта Газета.Ru.