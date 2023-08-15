Энберт: у нас с Медведевой есть чем удивить зрителей

Российский фигурист Александр Энберт ответил на вопрос, не планирует ли Евгения Медведева выступать в шоу в паре с Дмитрием Чигиревым.
«Дима сейчас очень занят спортом: у него там большие перспективы и прекрасная партнёрша. Я думаю, что о шоу он пока не думает. К тому же в ледовых спектаклях и сказках партнёры могут меняться. Например, в прошлом году я выступал на шоу с Екатериной Бобровой, а в «Анне Карениной» — с Женей Медведевой.
Это классно, что мы можем попробовать покататься с разными партнёрами и создать с ними новые программы. Эмоциональный оттенок всегда получается разным.
Посмотрим, что произойдёт дальше, но сейчас мы с Женей готовим новые программы, новые элементы и готовимся выступать в шоу вместе. На данный момент и у нас с Евгенией ещё есть чем удивить зрителей», — приводит слова Энберта Газета.Ru.
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