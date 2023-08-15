Энберт: Туктамышева может стать лидером сборной России в новом сезоне
Поделиться
Российский фигурист Александр Энберт ответил на вопрос о перспективах Елизаветы Туктамышевой в новом сезоне.
«Она каждый год может стать лидером, и этот сезон не исключение. Лиза владеет многооборотными прыжками, насколько я видел в соцсетях, — четверным тулупом и тройным акселем. Она прекрасно владеет коньком, отлично катается, у неё всегда интересные программы, всегда свой особый стиль. Так что почему нет? Лиза — прекрасная спортсменка, и она каждый год конкурентоспособна на 100%», — приводит слова Энберта Газета.Ru.
Туктамышева выигрывала чемпионат мира в Шанхае в 2015 году. На чемпионате России 2023 года 26-летняя фигуристка заняла третье место. Серебряную медаль выиграла Камила Валиева, а золотую — Софья Акатьева.
Комментарии
- 15 августа 2023
-
12:52
-
11:39
-
11:05
-
10:49
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:35
- 14 августа 2023
-
23:42
-
22:00
-
20:51
-
19:25
-
19:03
-
14:55
-
13:17
-
13:00
-
12:06
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 13 августа 2023
-
18:46
-
18:05
-
11:54
- 12 августа 2023
-
21:37
-
20:09
-
18:59
-
18:30
-
18:08
Партнерский контент