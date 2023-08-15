Энберт: Туктамышева может стать лидером сборной России в новом сезоне

Российский фигурист Александр Энберт ответил на вопрос о перспективах Елизаветы Туктамышевой в новом сезоне.

«Она каждый год может стать лидером, и этот сезон не исключение. Лиза владеет многооборотными прыжками, насколько я видел в соцсетях, — четверным тулупом и тройным акселем. Она прекрасно владеет коньком, отлично катается, у неё всегда интересные программы, всегда свой особый стиль. Так что почему нет? Лиза — прекрасная спортсменка, и она каждый год конкурентоспособна на 100%», — приводит слова Энберта Газета.Ru.

Туктамышева выигрывала чемпионат мира в Шанхае в 2015 году. На чемпионате России 2023 года 26-летняя фигуристка заняла третье место. Серебряную медаль выиграла Камила Валиева, а золотую — Софья Акатьева.