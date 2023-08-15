Источник: 15-летняя Садкова планирует выступить на прокатах взрослой сборной России

Фигуристка Дарья Садкова не выступит на контрольных прокатах юниорской сборной России, так как планирует принять участие в аналогичном мероприятии для взрослых спортсменов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что решение не выступать на юниорских прокатах принято вместе с тренером 15-летней спортсменки Этери Тутберидзе. Сообщается, что травм и иных проблем со здоровьем у фигуристки нет.

Юниорские контрольные прокаты пройдут с 16 по 30 августа в Новогорске, взрослые — 16 и 17 сентября в Москве.

Садкова становилась серебряным призёром финала юниорского Гран-при России, фигуристка была включена в основной состав юниорской сборной страны на предстоящий сезон. Спортсменка владеет четверным тулупом.