Дизайнер Филатова: Мишин часто говорит: «Послушайте меня, старого модельера»

Дизайнер костюмов для фигурного катания Галина Филатова рассказала, как началось её сотрудничество с Алексеем Мишиным.

«У Лизы был номер Destination Calabria, и Алексей Николаевич позвонил с просьбой не сшить костюм, а подобрать аксессуары. Я была ошарашена. Думала, меня разыгрывают: звонит Мишин и говорит: «Мне нужны саксофон, барабаны и тарелки». Но он всё превратил в шутку, и я подумала: раз он с таким юмором относится ко всему, то я вольюсь. И действительно, после первого костюма я начала полноценно работать с этой командой.

Алексей Николаевич очень щепетильный, он обладает своим особенным тонким видением, своеобразным вкусом, пониманием. При этом он философ и может про образ, который у него есть в голове, написать очень много текста. Мы нашли общий язык. Он часто говорит: «Послушайте меня, старого модельера», приходит на примерки, иногда берёт ножницы и что-то отрезает, но потом всегда удаляется, не давит, позволяет профессионалу делать своё дело», — рассказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.