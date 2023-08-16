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«Подумали: «Ну что это за безе?» Дизайнер — о первом костюме Туктамышевой для КП «Спартак»

«Подумали: «Ну что это за безе?» Дизайнер — о первом костюме Туктамышевой для КП «Спартак»
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Дизайнер костюмов для фигурного катания Галина Филатова рассказала о создании костюма российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой для короткой программы «Спартак».

«Жёлтый — коварный цвет, с ним надо уметь работать. У Туктамышевой был египетский наряд с золотом, но в нём она вышла всего лишь раз, хотя само платье мне безумно нравилось. Тут надо смотреть на цветотип человека: брюнет, блондин, со светлой или смуглой кожей и т.д. Лизе идут винные оттенки, чёрный — безупречный, он всем идёт. А обожглись мы сильно на белом. Делали костюм под музыку Хачатуряна, примерили, но, как только она вышла на лёд, он её съел. Подумали: «Ну что это за безе?» — рассказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

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