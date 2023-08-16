«Подумали: «Ну что это за безе?» Дизайнер — о первом костюме Туктамышевой для КП «Спартак»
Поделиться
Дизайнер костюмов для фигурного катания Галина Филатова рассказала о создании костюма российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой для короткой программы «Спартак».
«Жёлтый — коварный цвет, с ним надо уметь работать. У Туктамышевой был египетский наряд с золотом, но в нём она вышла всего лишь раз, хотя само платье мне безумно нравилось. Тут надо смотреть на цветотип человека: брюнет, блондин, со светлой или смуглой кожей и т.д. Лизе идут винные оттенки, чёрный — безупречный, он всем идёт. А обожглись мы сильно на белом. Делали костюм под музыку Хачатуряна, примерили, но, как только она вышла на лёд, он её съел. Подумали: «Ну что это за безе?» — рассказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
Комментарии
- 16 августа 2023
-
12:50
-
12:25
-
12:00
- 15 августа 2023
-
20:56
-
16:30
-
12:52
-
11:39
-
11:05
-
10:49
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:35
- 14 августа 2023
-
23:42
-
22:00
-
20:51
-
19:25
-
19:03
-
14:55
-
13:17
-
13:00
-
12:06
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 13 августа 2023
-
18:46
-
18:05
-
11:54
Партнерский контент