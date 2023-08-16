«Это была вишенка на торте». Дизайнер — о костюме-трансформере Щербаковой

Дизайнер костюмов для фигурного катания Галина Филатова рассказала о своём отношении к костюмам-трансформерам в фигурном катании. Дизайнер подчеркнула, что такие наряды могут отвлекать спортсменов во время выступления на соревнованиях.

«Это трюк, это фокус, это цирк. Сделать финальный акцент — круто. Но в спорте это техническая вещь, от спортсмена это требует особой концентрации: что-то дёрнуть, что-то расстегнуть… Это отвлекает. Я думаю, что на показательные выступления взять такое платье — классный ход. А вот с соревновательными прокатами всё сложно. В случае Анны Щербаковой это была вишенка на торте, но не у всех так сработает», — рассказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.