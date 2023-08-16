«Это была вишенка на торте». Дизайнер — о костюме-трансформере Щербаковой
Поделиться
Дизайнер костюмов для фигурного катания Галина Филатова рассказала о своём отношении к костюмам-трансформерам в фигурном катании. Дизайнер подчеркнула, что такие наряды могут отвлекать спортсменов во время выступления на соревнованиях.
«Это трюк, это фокус, это цирк. Сделать финальный акцент — круто. Но в спорте это техническая вещь, от спортсмена это требует особой концентрации: что-то дёрнуть, что-то расстегнуть… Это отвлекает. Я думаю, что на показательные выступления взять такое платье — классный ход. А вот с соревновательными прокатами всё сложно. В случае Анны Щербаковой это была вишенка на торте, но не у всех так сработает», — рассказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
Комментарии
- 16 августа 2023
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
12:00
- 15 августа 2023
-
20:56
-
16:30
-
12:52
-
11:39
-
11:05
-
10:49
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:35
- 14 августа 2023
-
23:42
-
22:00
-
20:51
-
19:25
-
19:03
-
14:55
-
13:17
-
13:00
-
12:06
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
Партнерский контент