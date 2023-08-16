Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дизайнер: было такое, что бабушка Димы Алиева постирала его костюм — и там всё сошло

Дизайнер: было такое, что бабушка Димы Алиева постирала его костюм — и там всё сошло
Аудио-версия:
Комментарии

Дизайнер костюмов для фигурного катания Мария Евстигнеева рассказала, можно ли стирать костюмы для фигурного катания.

«Есть костюмы, которые лучше не стирать и вообще ничего с ними не делать, может быть, только проветривать или отдавать в химчистку. Было такое, что бабушка Димы Алиева постирала его костюм — и там всё сошло. Костюм был к программе «Человек в железной маске», и цепи сошли. С костюмами фигуристов нужно обращаться как с театральными, лучше их не стирать. Есть варианты, когда делается печать, тогда да, можно стирать, если камушки отвалились — можно подклеить. Если что-то порвалось, то костюм приносят в мастерскую и мы его ремонтируем», — рассказала Евстигнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Косторная может сказать: «Это не надену — это трэш». Всё о создании костюмов фигуристов
Эксклюзив
«Косторная может сказать: «Это не надену — это трэш». Всё о создании костюмов фигуристов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023