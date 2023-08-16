Дизайнер: было такое, что бабушка Димы Алиева постирала его костюм — и там всё сошло
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Дизайнер костюмов для фигурного катания Мария Евстигнеева рассказала, можно ли стирать костюмы для фигурного катания.
«Есть костюмы, которые лучше не стирать и вообще ничего с ними не делать, может быть, только проветривать или отдавать в химчистку. Было такое, что бабушка Димы Алиева постирала его костюм — и там всё сошло. Костюм был к программе «Человек в железной маске», и цепи сошли. С костюмами фигуристов нужно обращаться как с театральными, лучше их не стирать. Есть варианты, когда делается печать, тогда да, можно стирать, если камушки отвалились — можно подклеить. Если что-то порвалось, то костюм приносят в мастерскую и мы его ремонтируем», — рассказала Евстигнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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