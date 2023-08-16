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Дизайнер рассказала, сколько стоит костюм для фигурного катания в России

Дизайнер рассказала, сколько стоит костюм для фигурного катания в России
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Дизайнер костюмов для фигурного катания Галина Филатова рассказала о стоимости костюмов для фигурного катания в России. Дизайнер подчеркнула, что в России любой спортсмен может найти себе костюм, который устроит его по стоимости.

«Дешевле, чем в некоторых странах. Меньше $ 1000. У нас много мастеров, так что каждый может найти себе костюм по карману. Но для чемпионов наряды, наверное, стоят в пределах этой суммы», — сказала Галина Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

Ранее Филатова рассказала о подготовке костюма для короткой программы «Спартак», которую исполняла российская фигуристка Елизавета Туктамышева, а также поделилась мнением о костюмах-трансформерах в фигурном катании.

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