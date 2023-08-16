Дизайнер рассказала, сколько стоит костюм для фигурного катания в России
Поделиться
Дизайнер костюмов для фигурного катания Галина Филатова рассказала о стоимости костюмов для фигурного катания в России. Дизайнер подчеркнула, что в России любой спортсмен может найти себе костюм, который устроит его по стоимости.
«Дешевле, чем в некоторых странах. Меньше $ 1000. У нас много мастеров, так что каждый может найти себе костюм по карману. Но для чемпионов наряды, наверное, стоят в пределах этой суммы», — сказала Галина Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
Ранее Филатова рассказала о подготовке костюма для короткой программы «Спартак», которую исполняла российская фигуристка Елизавета Туктамышева, а также поделилась мнением о костюмах-трансформерах в фигурном катании.
Комментарии
- 16 августа 2023
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
12:00
- 15 августа 2023
-
20:56
-
16:30
-
12:52
-
11:39
-
11:05
-
10:49
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:35
- 14 августа 2023
-
23:42
-
22:00
-
20:51
-
19:25
-
19:03
-
14:55
-
13:17
-
13:00
-
12:06
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
Партнерский контент