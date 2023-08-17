Давыдов — о подготовке Гордеевой и Лазарева: они быстрее набирают форму в этом году

Тренер Сергей Давыдов рассказал о подготовке своих учеников Марии Гордеевой и Льва Лазарева к новому сезону. Фигуристы являются призерами юниорского первенства России.
«Мы каждый год вносим изменения, коррективы в работе. Это нормально. В конце сезона мы все сели, поговорили, сделали выводы — ребята свои, я свои. Спортсмены немножко поменяли отношение к тренировкам, сделали больший упор на исправление слабых мест. Я откорректировал те моменты, где были допущены ошибки. Если говорить конкретно, то в тренировках ОФП, СФП очень многое изменили. Немного перераспределил работу, чтобы больше сил оставалось на лёд. В прошлом году, работая над прыжками, мы брали объёмом, слишком много прыгали. Сейчас выполняем точечно, конкретно. И уже можно отметить первые результаты: всё идет быстрее, ребята быстрее набирают форму. Посмотрим, что покажет сезон.
В основном тренировались дома. На 10 дней съездили в Подмосковье на сбор, в котором участвовали все наши спортсмены группы. Сбор провели на «Старт арене» под Волоколамском. Хорошие условия. Нам главное, чтобы были лёд и залы, а дальше только желание ребят работать», — приводит слова Давыдова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
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