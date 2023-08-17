У Гордеевой и Лазарева поменялись обе программы к новому сезону

Тренер Сергей Давыдов рассказал о смене программ своих учеников Марии Гордеевой и Льва Лазарева в новом сезоне. Фигуристы являются призерами юниорского первенства России.

«Поменяли и короткие, и произвольные программы. Долго определялись с музыкой. Особенно у Льва в произвольной программе. Там достаточно сложная аранжировка. Увидите — поймёте. При выборе музыки и образов отталкивались от спортсменов, чтобы раскрыть и показать в новых программах их возможности, яркие стороны, характеры, образы. Льву немного поменяли стилистику, сделали более взрослые программы. Это естественно, они взрослеют, и мы им делаем соответствующие постановки, в которых они могли бы показать новые образы, ощущения, а не просто прокатать программы.

Как и раньше с нами работал Илья Гурылев. Он ставил базу, основу, а дальше мы всей нашей тренерской командой добавляли, дорабатывали, корректировали. Маше в постановке произвольной помогала Виктория Бондаренко. Но я бы не стал отдельно кого-то выделять. Это работа всей команды», — приводит слова Давыдова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.