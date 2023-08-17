Сергей Давыдов: не надо гнаться за пятью четверными, если нет программы и образа

Тренер российских фигуристов Марии Гордеевой и Льва Лазарева Сергей Давыдов рассказал о планах на следующий сезон.
«Как я уже говорил, считаю, что в программе должен быть «комплект». Не надо гнаться за пятью четверными, если у тебя после их исполнения нет программы, образа, а катание под музыку выглядит как прыжок – разбег. Если спортсмену удаётся совместить три своих четверных, не теряя при этом программы, катая её чисто, насыщая прыжками, шагами, движениями, связками, фишками, образами – в этом и есть идея. Задача спортсменов катать программу качественно, сложно, чисто.
Но, конечно, мы хотим большего, и сказанное не отменяет продолжения работы над многооборотными прыжками. Если по ходу сезона получится добавить в произвольной, к примеру, четыре четверных, пожалуйста. Добавляй, катай, но надо понимать, что это должны быть не просто прыжки.
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