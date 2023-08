Лев Лазарев в подробностях рассказал о новых программах

Российский фигурист Лев Лазарев рассказал о деталях новых программ, над которыми усердно работает.

«У меня новые программы. Короткая (Live and Let Die — Paul McCartney) совершенно другая по сравнению с тем, что я раньше катал. Другой стиль. Современный. Конкретного образа как такового нет. Я обычный человек. Такой, какой есть. Но сама программа, музыка, стиль, хореография для меня новые. Мне нравится.

Произвольная программа (Split, Postcards from Far Away (The Tea Room) – Ezio Bosso) — другая. Это история, где я предстаю в образе птицы с подбитым крылом. С этого программа начинается. Во второй части я вспоминаю, что когда-то мог летать как все и у меня были сильные крылья. Но воспоминания рассеиваются, и я понимаю, что это не так, и расстраиваюсь. Вот эти чувства и эмоции я стараюсь передать. Мне кажется, эту программу зрители поймут», — приводит слова Лазарева официальный сайт федерации фигурного катания на коньках.