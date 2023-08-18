Олимпийский чемпион в парном катании Хань Цун объявил о завершении карьеры
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Олимпийский чемпион в парном катании 31-летний китаец Хань Цун, выступавший в паре с Вэньцзин Суй, объявил о завершении профессиональной карьеры из-за травмы.
«Спустя полтора года после зимних Олимпийских игр в Пекине я всё ещё не готов вернуться на лёд. Я продолжу работать в фигурном катании в другой роли, и я желаю всего наилучшего Суй, которая обязательно осуществит свои мечты. Мы по-прежнему остаёмся самыми надёжными партнёрами друг для друга», — написал Хань Цун на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Вэньцзин Суй и Хань Цун стали обладателями золотых медалей в парном катании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
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