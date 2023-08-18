Косторная: на свадьбе с Куницей присутствовали около 65 человек

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о свадьбе с Георгием Куницей.

«Кто поймал букет невесты? Букет невесты поймала одна из моих подружек. Раньше мы вместе катались. Сейчас она уже не катается, но мы до сих пор дружим семьями, и по совместительству её папа мне очень помогает в некоторых вопросах с судами.

Кто присутствовал на свадьбе? Аня Щербакова, Даша Усачёва, Даша Павлюченко. Из таких, максимально известных. Было очень много Гошиных друзей, тоже спортсменов-фигуристов. У меня тоже были ещё ребята. У нас было порядка 28 человек друзей. Остальное – это родственники. В общей сумме около 65 человек. В общем, народу было много, свадьба была крутая», — сказала Косторная в видео на своём YouTube-канале.