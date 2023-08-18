Титова: в новом сезоне буду прыгать ультра-си

Российская фигуристка Софья Титова рассказала о программе в новом сезоне.
«За лето я изменилась. Как по мне, стала более осознанной. В сезоне буду прыгать ультра-си. По приезде с прокатов буду готовиться к сезону усиленнее. Загадывать ничего не буду.
Обе программы у меня новые. Постановщик — Никита Михайлов. В короткой я катаюсь под французскую музыку «Dernière Danse» — Indila. Предстаю в образе девушки, нежной, игривой, которой разбивают сердце. Она пытается справиться со своими чувствами, даже хочет отомстить, но потом понимает: всё проходит, всё, что ни делается, — к лучшему, что она сама стала лучше и обретает душевный покой.
В произвольной – «Лунная соната». Там интересная история. Я изображаю девушку, которая ночью в полнолуние оказывается в лесу и видит, как восходит красная луна. Девушка поднимает руку, смотрит на луну из-под руки и замечает, как лунный осколок пронизывает её ладонь. В этот момент происходит превращение: девушка чувствует, будто становится другим существом – злым, хочет освободиться от этого. Луна заходит, девушке кажется, что она вновь становится прежней, собой, но смотрит на ладонь и видит осколок. В конце программы звучит такой ударный аккорд – туф! Моя героиня стала другой», — приводит слова Титовой сайт ФФККР.
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