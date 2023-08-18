Сарновский: несмотря на то что прибавил в массе, прыгается так же, как и в прошлом сезоне

Фигурист Никита Сарновский рассказал о программе в новом сезоне.
«Я выделю основные идеи моих новых программ. Короткая («Chase Holfelder» — Animal) — про любовь, произвольная (на музыку из фильма «Однажды в Америке») — про дружбу. Что я конкретно катаю в каждой программе, мы с хореографом Никитой Михайловым обговаривали подробно.
Катать программы надо чисто и стабильно, с прыжками, чтобы и в хореографии, и в эмоциях это можно было показать на льду. Пока вторая оценка у меня проседает. Мне надо работать и поднимать её. Сейчас я сосредоточен на элементах, их исполнении. Но надо руки добавлять, осанку держать, не горбатиться, тогда и корпус, и вид будут получше.
Я много занимаюсь скольжением с Иваном Дмитриевичем Ведёровым. Хореографией – с Кристиной Игоревной Хандлос. Она ведёт у нас «классику». Сама много лет занималась балетом. Думаю, постепенно я приду к тому, что хочу…
Да, за лето я изменился. Даже не столько вырос, сколько набрал мышечную массу. Но на прыжках это не сказалось: прыгается так, как в прошлом сезоне», — приводит слова Сарновского официальный сайт ФФККР.
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