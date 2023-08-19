Елизавета Туктамышева рассказала о своих программах на новый сезон

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что планирует оставить прежнюю произвольную программу в новом сезоне, а также раскрыла детали короткой программы.
«Не волнуюсь, что позже начали обкатывать программы на новый сезон. Времени на всё хватает — было бы желание. Сейчас как раз буду выступать в других шоу, там начну накатывать в том числе те программы, которые будут мне нужны в сезоне. Что касается произвольной, то оставим её прежней. А короткая будет почти новой. В каком-то исполнении её уже видели, но это была не короткая программа», — приводит слова Туктамышевой «РИА Новости Спорт».
Напомним, в конце прошлого года Туктамышева завоевала бронзовую медаль на чемпионате России. Первые два места заняли фигуристки Софья Акатьева и Камила Валиева. Контрольные прокаты российской сборной пройдут 16-17 сентября в Москве.
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