Трусова опубликовала фото с огромным букетом красных роз

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в социальных сетях фото с огромным букетом красных роз.

«Лето», — подписала фото Трусова, добавив эмодзи «солнце».

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

В начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. После этого в новогодние праздники Александра выступала в шоу Евгения Плющенко. Позже Трусова снялась и с финала Гран-при России. Кроме того, фигуристка не заявилась на турнир шоу-программ.