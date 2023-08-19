Елизавета Туктамышева рассказала о самочувствии Алексея Мишина после травмы
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании, 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о состоянии 82-летнего тренера Алексея Мишина после травмы. Ранее сообщалось, что на сборах в Мексике, которые прошли в начале июня, Мишин получил травму головы.
«Он себя прекрасно чувствует, живее всех живых. Каждый день на нас ругается, что у нас нет такого же настроения и сил, как у него. Поэтому берём с него пример», — приводит слова Туктамышевой «РИА Новости Спорт».
Напомним, Туктамышева стала бронзовым призёром в женском одиночном катании на чемпионата России, который прошёл в декабре прошлого года. Фигуристка уступила Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.
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