Елизавета Туктамышева рассказала о самочувствии Алексея Мишина после травмы

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании, 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о состоянии 82-летнего тренера Алексея Мишина после травмы. Ранее сообщалось, что на сборах в Мексике, которые прошли в начале июня, Мишин получил травму головы.

«Он себя прекрасно чувствует, живее всех живых. Каждый день на нас ругается, что у нас нет такого же настроения и сил, как у него. Поэтому берём с него пример», — приводит слова Туктамышевой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Туктамышева стала бронзовым призёром в женском одиночном катании на чемпионата России, который прошёл в декабре прошлого года. Фигуристка уступила Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.