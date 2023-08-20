Галлямов прокомментировал свой дебют за команду «Чисто Питер» в Медиалиге по футболу

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал свой дебют за команду Медиалиги по футболу «Чисто Питер». Спортсмен под номером 24 вышел сегодня, 20 августа, на замену в стыковом матче за выход в групповой этап лиги.

«Очень рад, что Владислав Николаевич Радимов дал мне игровое время. Дебют случился не в лучшую погоду (в это время шёл дождь. — Прим. «Чемпионата»). Но как есть. Мяч, к сожалению, я не потрогал. Нужно больше работать, чтобы понимать стиль игры команды. Футбол — это не только комбинации, важна и работа без мяча. В любом случае дальше — больше», — приводит слова Галлямова Sport24.

Отметим, что команда Александра Галлямова одержала победу в дебютном матче спортсмена со счётом 2:0.