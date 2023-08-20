«Я в свободном плавании». Алина Загитова рассказала о личной жизни

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова на шоу Павла Воли рассказала, каким видит идеал своего мужчины.
На вопрос Павла Воли: «Идеал твоего мужчины – какой типаж тебе нравится? Блондины, брюнеты, подкачанные или «Приезжай ко мне в Стамбул»?», спортсменка ответила: «На самом деле я поняла, что это, наверное, неважно, скорее всего. Ну, у меня мало опыта просто было, я ещё пока не разобралась…
Ну-у-у, я в свободном плавании, поэтому главное сейчас – развитие, там, саморазвитие, тренировки, это всё», – сказала Загитова во время шоу.
21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.
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