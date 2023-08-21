Фигурист Кутовой рассказал о постановке новой программы под Depeche Mode

Призёр этапа Гран-при ISU среди юниоров, призёр финала Кубка России среди юниоров фигурист Андрей Кутовой, занимающийся в школе Тамары Москвиной под руководством Вероники Дайнеко, рассказал о своей необычной короткой программе под Depeche Mode, а также ответил на вопросы, кто предложил данную музыку и в чём основная идея этой постановки.

«Идея программы и музыки принадлежит хореографу Валерии Чистяковой. Она предложила, чтобы я вышел в новый сезон в совершенно непривычном для меня образе, под музыку, которая никогда не играла на соревнованиях. Нам захотелось сделать то, что никто ещё не делал», – сказал Кутовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Программа поставлена под песню Personal Jesus, премьера прошла в Игоре на мастер-классе Москвиной 5 августа.