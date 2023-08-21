Фигурист школы Москвиной ответил на вопрос о мотивации в отсутствие международных стартов

Призёр этапа Гран-при ISU среди юниоров, призёр финала Кубка России среди юниоров фигурист Андрей Кутовой, занимающийся в школе Тамары Москвиной под руководством Вероники Дайнеко, ответил на вопрос, как удавалось и удаётся сохранять мотивацию продолжать.
«Я выступал на международных турнирах всего лишь один раз, поэтому мне не так обидно, как тем, кто уже много лет на таком уровне соревнований. Я рад, что в своей карьере мне удалось съездить на подобный турнир. Впечатлений осталось много. Насчёт мотивации скажу вот что: я катаюсь не ради того, чтобы выступать где-то, а в первую очередь потому, что мне это нравится и я наслаждаюсь процессом. И пока мне это приносит удовольствие, я буду этим заниматься», – сказал Кутовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
В сезоне-2019/2020 фигурист стал призёром этапа юниорской серии Гран-при. Затем пошли отмены юниорских соревнований из-за коронавируса, травмы, а теперь – международный бан сборной России.
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