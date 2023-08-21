«Лиза всегда меня поддерживает». Кутовой — о поддержке со стороны Нугумановой

Призёр этапа Гран-при ISU среди юниоров, призёр финала Кубка России среди юниоров фигурист Андрей Кутовой, занимающийся в школе Тамары Москвиной под руководством Вероники Дайнеко, ответил на вопросы, какую роль играет поддержка со стороны сестры спортсмена Елизаветы Нугумановой и даёт ли она какие-то советы, наставления в профессиональном плане.

«Лиза всегда меня поддерживает. Когда мы созваниваемся или встречаемся, она даёт советы. Всё-таки у неё был не короткий путь в спорте, и она повидала больше, чем я. За это я ей очень благодарен», – сказал Кутовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

В этом году Кутовой одержал победу во Всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера России И. Б. Ксенофонтова.