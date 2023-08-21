Андрей Кутовой о новой произвольной программе: захотелось продолжить прошлогоднюю историю

Призёр этапа Гран-при ISU среди юниоров, призёр финала Кубка России среди юниоров фигурист Андрей Кутовой, занимающийся в школе Тамары Москвиной под руководством Вероники Дайнеко, рассказал, что в произвольной программе продолжится история «Ангела» из прошлогодней короткой, и ответил на вопрос, задумывали ли изначально программу-сериал или же так вышло уже в процессе работы.

«Изначально при постановке той короткой программы мы не задумывались над этим. Идея пришла в начале этого сезона. Мы вместе с Николаем Юрьевичем захотели продолжить историю прошлогодней программы. Всем очень нравилось представление ангелов и демонов, поэтому захотелось завершить эту историю», – сказал Кутовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.