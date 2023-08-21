«Начал писать вторую книгу». Фигурист Кутовой — об увлечении писательством

Призёр этапа Гран-при ISU среди юниоров, призёр финала Кубка России среди юниоров фигурист Андрей Кутовой, занимающийся в школе Тамары Москвиной под руководством Вероники Дайнеко, рассказал о своём увлечении писательством.

«В основном я читаю научные или классические произведения. Сейчас дочитываю «Анну Каренину», читается на одном дыхании. Произведения у Льва Николаевича Толстого гениальные.

Посоветую из того, что недавно прочитал: произведение Дэниела Киза – «Цветы для Элджернона». Книга трогает до глубины души. Кстати говоря, недавно начал писать свою вторую книгу. Первая получилась немного личная, поэтому не публиковал. А сейчас готовлю необычный роман, который, надеюсь, затронет души людей и останется в их памяти как вдохновляющий и интересный», – сказал Кутовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.