Игорь Ерёменко рассказал, как тренировался в США

Фигурист Игорь Ерёменко рассказал о тренировках в США под руководством Николая Морозова.
«Чем Морозов отличается от других специалистов, с которыми я работал? Всем. Не скажу, что тренировки под его руководством потребовали какой-то длительной адаптации, мы быстро нашли общий язык, но поначалу было непривычно.
Это совершенно другое построение тренировочного процесса. У нас в Америке было много льда. Когда время тренировки жёстко ограничено, ты всегда знаешь, чем именно и в каком порядке будешь заниматься. Я, во всяком случае, привык именно к этому. А здесь мы выходили на лёд и никогда нельзя было сказать, в какую сторону может пойти процесс и какая именно деталь на это повлияет. Николай в этом плане невероятно творческий человек», — сказал Ерёменко в интервью RT.
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