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«Выпускать мерч?» Загитова — о футболке со словом «безызбежно»

«Выпускать мерч?» Загитова — о футболке со словом «безызбежно»
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Российская фигуристка Алина Загитова выложила в своём телеграм-канале новое видео, на котором она и ещё сестра Сабина запечатлены в футболках с надписью «#безызбежно».

Видео доступно в телеграм-канале Алины Загитовой.

«Выпускать мерч?» — написала Загитова

Ранее спортсменка, оговорившись, произнесла слово «безызбежно» на одном из интервью.

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

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